Burkina : Le gouvernement décline ses projets prioritaires

Ouagadougou, 6 avril 2023 (AIB) – Le gouvernement a décliné hier mercredi aux Burkinabè, les priorités du Programme d’urgence de la Transition.

Selon le chef du gouvernement, Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambèla, chaque ministre va dévoiler, au cours de cette séance de travail, les cinq projets prioritaires à mettre en œuvre par son département.

Me Kyelem a demandé de prendre en compte les projets dont les financements sont déjà acquis et qui doivent être réalisés dans un délai d’au moins un an.

Il s’exprimait hier mercredi à Ouagadougou au cours d’une rencontre sur le Programme d’urgence de la Transition.

A ces échanges, le ministre de l’Education nationale, Joseph André Ouédraogo a rappelé que son département compte intégrer ou réintégrer plus de 2 millions d’élèves qui sont dans la nature, affectés par la crise sécuritaire qui secoue le pays.Pour son collègue en charge des Affaires étrangères, Olivia Rouamba, a fait cas de l’achèvement des travaux de construction de l’ambassade du Burkina Faso à Abidjan, en Côte d’Ivoire.

Le ministre en charge de l’Economie, Aboubacar Nacanabo, s’est appesanti sur l’accélération de la réponse humanitaire dans les zones fragiles.

Il a aussi évoqué le Fonds de soutien patriotique, destiné à la prise en charge des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) et le projet de digitalisation des procédures.

M.Nacanabo est revenu sur le projet de consolidation du développement des infrastructures socioéconomiques et celui de réforme de la mobilisation des recettes domaniales.

Le ministre en charge de la santé, Lucien Robert Kargougou, a souhaité la règlementation de la vacation des agents de santé dans le privé.

Il a également annoncé la réalisation dans les 12 prochains mois de plusieurs projets de construction d’hôpitaux. Il s’agit des Centres hospitaliers universitaires régionaux (CHUR) de Gaoua et de Fada N’Gourma.

« Il en est de même à Lèna et Karangasso Vigué dans la province du Houet, où seront réalisés des hôpitaux de district», a-t-il soutenu.

De l’avis de Simon Pierre Boussim des mines, le projet de mise en place d’une usine de traitement des résidus miniers tels que le charbon fin, a déjà été mis en route et les travaux de construction sont très avancés.

M. Boussim a évoqué le projet de création d’une raffinerie nationale d’or dans notre pays, ainsi que l’électrification de 95 localités, par raccordement au réseau national interconnecté.

Cette rencontre gouvernementale s’est achevée par deux communications.

Il s’agir de l’organisation des concours directs et professionnels de la Fonction publique, et le « Projet Mémorial Thomas Sankara » qui est en souffrance selon le ministre en charge de la Communication, Jean Emmanuel Ouédraogo.