Burkina : le gouvernement mandate des émissaires pour rendre visite aux réfugiés

Dans un contexte de tensions entre le Burkina Faso et ses voisins, le gouvernement de transition burkinabè a annoncé qu’il mandaterait des émissaires pour effectuer une prochaine visite dans plusieurs pays de la sous-région, dont la Côte d’Ivoire.

Les missions du gouvernement burkinabè se rendront au Ghana, au Togo, au Bénin, en Côte d’Ivoire et au Mali. Si le Burkina Faso n’entretient pas vraiment de bonnes relations avec ces pays membres de la CEDEAO, les raisons de ces visites ne sont pas directement de nature politique. En effet, d’après le gouvernement burkinabè, elle vise à rendre visite aux Burkinabè réfugiés dans ces pays voisins du fait de la crise sécuritaire. « Ces missions visent à rassurer nos compatriotes réfugiés, des efforts mis en œuvre par le gouvernement en vue de leur retour et leur réinstallation dans leurs localités d’origine », a indiqué le gouvernement dans un communiqué.

En Côte d’Ivoire particulièrement, plus de 2 millions de Burkinabé chassés par les attaques terroristes ont trouvé refuge grâce au gouvernement. Une telle visite d’envergure n’aurait pu être effectuée sans passer par la Côte d’Ivoire, malgré l’atmosphère de tensions continues entre les deux gouvernements.

Notons que la crise sécuritaire au Burkina Faso a contraint plus de 3 millions de personnes à fuir leur domicile, dont plus de 2 millions ont trouvé refuge dans les pays voisins. De plus, la situation humanitaire dans ces pays est préoccupante, et les efforts du gouvernement burkinabè pour rapatrier les réfugiés sont importants.