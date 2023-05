Burkina : Les Églises évangéliques invitent leurs fidèles à observer la journée de jeûne pour la paix

Ouagadougou, 5 mai 2023(AIB)-La Fédération des Eglises et Missions Évangéliques a invité ses fidèles, à observer le 20 mai, la journée nationale de prière et de jeûne, annoncée par le gouvernement en faveur de la paix et de la cohésion sociale au Burkina Faso.

«Au regard de l’évolution de la stratégie de reconquête de notre territoire, la FEME (Fédération des Eglises et Missions Evangéliques) de concert avec les autorités coutumières et religieuses, a décidé de l’organisation d’une journée nationale de jeûne et de prière pour la paix et la stabilité du Burkina Faso», a déclaré le président de la FEME, Pasteur Henri Yé, dans un communiqué en date du 3 mai 2023.

Toutes les églises évangéliques du Burkina Faso sont invitées à cette une journée de jeûne et de prière qui se tiendra le samedi 20 mai 2023 aux 75 anniversaires des Assemblées de Dieu de 9h à 14h pour la région du Kadiogo, a-t-il souligné.

Les sections provinciales sont invitées à s’organiser pour observer la journée de jeûne et de prière dans leurs localités, a conclu Pasteur Henri Yé.

En rappel, le Burkina Faso subi depuis huit ans des attaques terroristes qui ont ôté la vie à plusieurs personnes et provoqué le déplacement de deux millions d’autres.

Le capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir depuis septembre 2022, a appelé à une synergie d’actions pour contrer le mal.

Agence d’information du Burkina