Burkina/Passoré : L’inspecteur d’éducation spécialisée, Elvis Bambio installé

Yako, 28 avr. 2023 (AIB)-La Secrétaire générale de la province du Passoré, Noélie Béréhoumdougou/Kaboré a officiellement installé jeudi à Yako, le nouveau directeur de la solidarité, de l’action humanitaire, de la réconciliation nationale, du genre et de la famille du Passoré, Elvis Bambio, a constaté un journaliste de l’AIB.

Les agents des services départementaux, provinciaux en charge de la solidarité, de l’action humanitaire, de la réconciliation nationale, du genre et de la famille du Passoré, ONG et Associations intervenant dans le domaine de la solidarité et de l’action humanitaire devront reconnaitre désormais l’inspecteur d’éducation spécialisée, Elvis Bambio comme chef.

Nommé en conseil des ministres du 13 avril 2023, le nouveau directeur provincial, Elvis Bambio remplace à ce poste l’administrateur des affaires sociales Tolrimbé Gaston Nassouri nommé aux mêmes fonctions dans le Yatenga, en conseil des ministres du 24 mars dernier.

En présence de ses désormais collaborateurs et collègues directeurs provinciaux du Passoré, M. Bambio a d’abord traduit sa reconnaissance à l’endroit des plus hautes autorités du ministère de tutelle pour la confiance renouvelée.

Puis, il a sollicité l’accompagnement des associations et projets de développement de la province.

En adressant ses vives remerciements à la secrétaire générale de la province (SGP), le nouveau chef de la solidarité et l’action humanitaire du Passoré a tenu à rassurer ses administrés et usagers des services de la solidarité que ses portes leurs resteront ouvertes en cas de besoin.

Le représentant du personnel, Bernard Zoma a, au nom de ses collègues, montré leur reconnaissance au directeur sorti pour les valeurs telles que la probité, la loyauté et le travail bien fait dont il a fait montre durant sa gestion.

Ceux-ci ont également rassuré le nouveau directeur de leur accompagnement dans l’exercice de ses missions qui est entre autres d’accompagner et assister les groupes vulnérables dans la province.

Après un peu plus de huit (8) ans passés au Passoré, Tolrimbé Gaston Nassouri a, quant à lui, salué l’hospitalité et l’accompagnement dont il a bénéficié de la part des populations notamment les chefs coutumiers de la localité.

Il a dit quitter le Passoré avec le sentiment d’avoir bien accompli ses missions durant sa gestion, même s’il a déploré jusque-là l’absence des services départementaux de la solidarité et de l’action humanitaire dans la commune de Kirsi.

Gaston Nassouri a, du reste salué l’accompagnement et la franche collaboration de ses ex-collaborateurs, collègues directeurs provinciaux ainsi que des structures intervenant dans l’humanitaire au Passoré.

« Je vous demande d’assister et de soutenir mon successeur en lui faisant grâce des mêmes privilèges dont j’ai bénéficié » a-t-il sollicité de la part des nouveaux collaborateurs de M.Bambio.

La SG, Noélie Béréhoumdougou/ Kaboré a au nom du nouveau gouverneur de la région du Nord, félicité le directeur sorti pour ses qualités managériales, sa franche collaboration et surtout de son « riche séjour en terme de bilan ».

Au nouveau directeur, Mme. Béréhoumdougou a fait remarquer que celui-ci dispose déjà d’expériences dans le domaine de l’action humanitaire à n’en point douter, au regard des fonctions précédentes qu’il a occupées.

Aussi, a-t-elle invité les Associations et projets de développement de la province à le soutenir dans l’exercice de ses fonctions au Passoré.

En rappel, le nouveau directeur provincial de la solidarité, de l’action humanitaire, de la réconciliation nationale, du genre et de la famille du Passoré, Elvis Bambio a occupé respectivement les mêmes fonctions dans la Kossi et récemment dans le Nayala avant de déposer à nouveau ses valises au Passoré.