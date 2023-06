Burkina : plus de 2 millions de déplacés, l’aide humanitaire patine

Les violences liées à Al-Qaïda et au groupe État islamique ont fait du Burkina Faso un pays dont la population déplacés à l’intérieur de leur propre pays connaît l’une des croissances les plus rapides au monde, le nombre de personnes déplacées ayant augmenté de plus de 2 000% depuis 2019, selon les données du gouvernement.

Les chiffres publiés le mois dernier ont montré que plus de 2 millions de personnes sont déplacées à l’intérieur du pays en Afrique de l’Ouest, la majorité d’entre elles étant des femmes et des enfants, ce qui alimente une crise humanitaire grave car le conflit a poussé les gens à quitter leurs maisons, à quitter leurs fermes et à se réfugier dans des zones urbaines encombrées ou des camps de fortune.

Les groupes d’aide et le gouvernement se démènent pour répondre au manque de fonds et aux besoins croissants. Une personne sur quatre a besoin d’aide et des dizaines de milliers de personnes sont confrontées à des niveaux de famine catastrophiques. Pourtant, selon les Nations unies, même pas la moitié du budget de 800 millions de dollars demandé l’année dernière par les organisations humanitaires a été financée.

“Le spectre des conséquences (pour les populations) est vaste mais sinistre en tout point. Beaucoup de gens risquent de mourir, et ils meurent parce qu’ils n’ont pas pu accéder à la nourriture et aux services de santé, parce qu’ils n’ont pas été correctement protégés, et parce que l’aide humanitaire et la réponse du gouvernement n’ont pas été suffisantes”, a déclaré Alexandra Lamarche, chercheuse principale au sein de l’association de défense des réfugiés Refugees International.

La violence a divisé une nation autrefois pacifique, conduisant à deux coups d’État l’année dernière. Les chefs militaires ont promis d’endiguer l’insécurité, mais les attaques djihadistes se sont poursuivies et étendues depuis que le capitaine Ibrahim Traore a pris le pouvoir en septembre.

Selon les analystes du conflit, le gouvernement contrôle moins de 50% du pays, principalement dans les zones rurales. Les groupes affiliés à Al-Qaida et à l’État islamique contrôlent ou menacent de vastes régions, a déclaré Rida Lyammouri, chercheur principal au Policy Center for the New South, un groupe de réflexion basé au Maroc.

“Les forces de sécurité de l’État ne disposent pas des ressources (humaines et matérielles) nécessaires pour combattre les deux groupes sur tous les fronts”, a-t-il déclaré.

La stratégie des djihadistes consistant à bloquer les villes, à empêcher les gens de circuler librement et les marchandises d’affluer, a aggravé la crise du déplacement. Quelque 800 000 personnes dans plus de 20 villes sont assiégées, selon les organisations humanitaires.

“La situation est extrêmement difficile …. Les gens n’ont pas de nourriture, les enfants n’ont pas d’école”, explique Bibata Sangli, 53 ans, qui a quitté la ville de Pama, dans l’est du pays, en janvier 2022, juste avant qu’elle ne soit assiégée. Elle y a encore de la famille qui ne peut pas partir.

Un chef de communauté qui a rencontré l’année dernière Jafar Dicko, le plus grand djihadiste du Burkina Faso, a déclaré que le groupe de Dicko bloque les villes qui n’acceptent pas ses règles, telles que l’interdiction de l’alcool et l’obligation pour les femmes de se voiler le visage.

En janvier, les Nations unies ont commencé à utiliser des hélicoptères de transport lourd Chinook pour acheminer des vivres vers des zones inaccessibles par la route, une approche extrêmement coûteuse. Les trois Chinook ont été ramenés à un seul en mai, ce qui rend plus difficile l’accès rapide à un grand nombre de personnes.

La détérioration de la situation humanitaire s’accompagne d’une diminution de la capacité des groupes d’aide à fonctionner.

Depuis que les militaires ont pris le contrôle du gouvernement du Burkina Faso en janvier 2022, les incidents contre les organisations humanitaires perpétrés par les forces de sécurité sont passés d’un seul en 2021 à 11 l’année dernière, selon des données non publiées concernant les groupes d’aide que l’Associated Press a pu consulter. Les incidents comprenaient l’arrestation, la détention et la blessure de travailleurs.

En novembre, les forces de sécurité ont tué un travailleur humanitaire d’une organisation humanitaire du Burkina Faso dans la région du Sahel, la vaste étendue située sous le désert du Sahara, selon un message texte envoyé à un groupe WhatsApp de travailleurs humanitaires vu par l’AP.

Les groupes de défense des droits, les analystes et les civils affirment que M. Traore, le chef de la junte, se concentre uniquement sur les gains militaires et ne se soucie guère des droits de l’homme, de la liberté d’expression ou de la responsabilité des personnes qui tuent sans discernement des individus soupçonnés de soutenir les militants.

Les forces de sécurité du Burkina Faso ont tué au moins 150 civils dans le nord du pays en avril, selon des habitants du village de Karma, où la plupart des violences ont eu lieu. Les procureurs ont déclaré qu’ils avaient ouvert une enquête sur ces meurtres.

Au début de l’année, une enquête de l’AP sur une vidéo circulant sur les médias sociaux a révélé que les forces de sécurité du Burkina Faso avaient tué des enfants sur une base militaire dans le nord du pays.

Alors que le gouvernement fait la guerre, les civils en subissent les conséquences et n’ont plus d’espoir.

Après que des djihadistes ont attaqué son village dans l’est du Burkina Faso en avril, tuant des gens et volant du bétail, un père de cinq enfants s’est réfugié à Fada N’Gourma, la principale ville de la région.

Mais aujourd’hui, sa famille n’a ni nourriture ni accès aux soins de santé, et l’aide fournie par les groupes humanitaires n’est pas suffisante, a-t-il déclaré. “Depuis que nous avons été déplacés, notre situation ne cesse d’empirer”, a déclaré cet homme de 46 ans. “Ma maison me manque.”