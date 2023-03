Burkina-Terrorisme : La population de Koulpélogo dans la détresse

La population de Koulpélogo, dans le centre-est du Burkina Faso, est dans la détresse. Victimes d’attaques terroristes répétées, les habitants de cette localité ont lancé un appel aux autorités burkinabè, a rapporté l’Agence d’information du Burkina (AIB).

Burkina Faso : Le cri du cœur des habitants de Koulpélogo

Selon une information publiée par l’Agence d’information du Burkina, des populations originaires de Koulpélogo ont adressé un message aux autorités du pays au sujet de leur sécurité. C’était le mardi 14 mars 2023 à l’occasion d’une conférence de presse.

Ces habitants, par l’intermédiaire de leur porte-parole, ont attiré le regard du gouvernement burkinabè sur la situation qui prévaut dans leur localité. “Nous, ressortissants du Koulpélogo, réaffirmons notre soutien à l’action pour la reconquête et la sécurisation de la province du Koulpélogo et de l’ensemble du territoire burkinabè par les autorités nationales, les FDS et les VDP à travers leurs efforts constants et leurs sacrifices permanents”, a soutenu le président de initiatives Urgence Koulpélogo (IUK), Raphaël Salembéré.

Il a également rappelé que ladite localité est “l’épicentre des attaques dans la région centre-est”, indique l’AIB.

“La province du Koulpélogo souffre énormément de son enclavement et de l’insuffisance, voire l’absence de voies et d’infrastructures routières. Au regard de la gravité sans cesse croissante de la situation, il est apparu impérieux pour les filles et les fils de la province et de la diaspora de s’organiser, de fédérer leurs énergies en vue de mener des actions beaucoup plus convergentes », a déclaré Raphaël Salembéré.