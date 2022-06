Alors que la tension continue de monter sur la toile suite à la dernière sortie médiatique de Didi B, l’influenceur Juste Crepin est monté au créneau pour donner ouvertement son opinion. Dans une lettre ouverte aux chinois, l’influenceur a craché ses vérités.

De passage sur l’émission Faha Faha de la chaîne Ivoire Music Tv, le leader du groupe Kiff No Beat a fait quelques révélations sur Carmen Sama. Didi B est revenu sur le conflit qui avait opposé le regretté Arafat Dj aux membres du groupe Kiff No Beat il y a plus de deux ans. Parlant de cette querelle qui a failli dégénéré dans le temps, le rappeur a révélé qu’un de ses compagnons a eu une relation amoureuse avec Carmen Sama, bien avant que cette dernière ne rencontre Dj Arafat.

»Arafat a dit quoi d’abord et puis nous, on a dit ça? C’est lui qui nous a attaqués le premier. Il a commencé à dire qu’il est sorti avec la femme qu’un d’entre nous venait de marier, est-ce que ça c’est normal ? Est-ce que ça se dit ? C’était vrai mais est-ce que c’est normal? Parce qu’on est parti dans un événement de Molare, parce qu’on n’a pas été de son côté, il est devenu automatiquement notre ennemi…Dans affaire de femmes, il n’y a plus grand frère. Quelqu’un que tu viens de marier, quelqu’un va crier là-bas sur internet que je suis sorti avec elle … Toi-même là , vieux môgô (grand frère), on a chicoté chez toi aussi », a indiqué Didi B.

Très vite, ces propos de Didi B ont provoqué le courroux des fans de Dj Arafat. Enervés, les chinois accusent Didi B d’avoir sali la mémoire de leur président au point de commencer par le menacer. Alors que la polémique continue de s’enfler, l’influenceur Juste Crepin est sorti de son silence pour donner son point de vue.

Lettre de Juste Crepin aux fans de Dj Arafat

Les fans d’Arafat doivent sortir du fanatisme pour aimer leur artiste avec le cœur et surtout avec le cerveau. Nous aimons « le Daishi » mais reconnaissons que YOROR était parfois qu’un « Ange » de nom.

Il était le plus talentueux et a été l’étendard de la musique ivoirienne mais il a aussi fait assez de torts aux gens. Le dire quand on nous pose la question lors d’une émission, ce n’est pas un manque de respect à sa mémoire; ça s’appelle rétablir les faits. Sa mort nous a tous attristé mais ça n’efface pas le mal fait aux autres. Cessez de le déifier, c’était un homme avec des qualités et des défauts. Si vous applaudissez quand on dit c’est « le meilleur »… « y a pas l’homme »… souffrez aussi qu’on parle de ses frasques.

Dans le cas KIFF NO BEAT… Être proche de Molare avec qui il ne s’entendait pas ( n’oublions pas que leur palabre ne durait jamais longtemps) ne lui donnait pas le droit de dire à un couple fraîchement marié que j’ai couché avec ta femme. Quand la dignité d’un homme est attaquée, il se doit de réagir peu importe qui est en face. On met affaire de « vieux père » de côté et on réagit à la hauteur de l’affront car un bon vieux père ne dis pas ces choses même s’il est énervé.

L’amour n’empêche pas la vérité et n’efface pas les actes. Vous avez vite oublié le fabuleux hommage que Didi B lui a fait sur son album et là, vous parlez de le boycotter ou de se désabonner à ses pages. Tout ce travail de plusieurs années, vous voulez le détruire par amour pour la mémoire de votre « zeus d’Afrique ».

On ne va pas boycotter l’album de Didi B pour vous faire plaisir ou nous désabonner à ses pages…le disque d’or est en marche et votre « conspiration » n’aboutira pas. Si vous êtes fâchés, ne payez plus notre facture internet à la fin du mois..maaaannci

