Cacao durable: La Giz et le Conseil café-cacao outillent les coopératives à une bonne gestion financière

Un atelier de renforcement des capacités des dirigeants et autres responsables des sociétés coopératives productrices de cacao s’est ouvert le 29 janvier 2024, dans un complexe hôtelier de Divo, dans la région du Lôh-Djiboua.

Initié conjointement par la coopération allemande (Giz) et son partenaire le Conseil café-cacao, ce 3e atelier de formation pour la professionnalisation des coopératives productrices de cacao vise non seulement à réviser les acquis des deux premières sessions ; à favoriser le partage d’expériences dans le cadre de la transformation des organisations productrices agricoles (Opa), et les échanges avec les experts des domaines de l’environnement et de l’écosystème des coopératives.

« La professionnalisation des producteurs et leurs organisations est un puissant levier de transformation des sociétés coopératives en de véritables petites et moyennes entreprises performantes, capables de rendre des services significatifs à leurs membres », a indiqué Régina Kra Yéo, coordonnatrice régionale des organisations professionnelles agricoles (Opa), au Conseil café-cacao.

Selon elle, cette session met l’accent sur le renforcement des capacités techniques, financières et managériales et le suivi-accompagnement qui est au cœur de la stratégie du Conseil café cacao. « La formation se veut un creuset d’échange et de partage d’expérience. Il devrait vous permettre de vous approprier les modules du foncier, améliorer votre niveau de performance », a ajouté la coordonnatrice régionale.

Sonia Lehmann, chargée du projet Pro-planteur à la Coopération allemande (Giz), s’est félicitée de la mobilisation des responsables des Opa régionales de Divo, car il y va de l’intérêt de leurs organisations qui ont besoin de vendre leurs productions à des partenaires exigeants sur la traçabilité et la durabilité du cacao.

« A travers cet atelier, nous voulons donner aux représentants des sociétés coopératives des outils et connaissances pour gérer leurs associations comme des entreprises professionnelles », a-t-elle indiqué.

N’Guetta N’Guessan, inspecteur technique au ministère d’Etat, ministère de l’Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, après avoir souhaité la bienvenue aux hôtes, a salué la tenue de cette formation qui va relever le niveau de gestion des coopératives de sa zone de compétence. L’atelier s’achève le 30 janvier.