CAM Tchin-Tchinn 2022: une danseuse arrêté et déférée devant le parquet

Lors de la finale du Cam tchin-tchinn 2022 dimanche dernier au palais des sports, la danseuse Dezy Dokui, s’est oubliée avec le cris du public en dansant devant un policier en tenue dans l’exercice de ses fonctions, c’est cet acte qui l’a conduit au parquet ce jour pour mieux l’entendre avant que justice soit faite.

Avant son arrestation elle a demandé pardon aux forces de l’ordre pour son acte qu’elle regrette amèrement et promet de ne plus recommencer.

Si ce n’était pas la vigilance et le sang froid du policier, la moindre erreur de ce dernier avec le sourire ou avec ses mains sur la hanche de la danseuse la radiation suivra ce jour.

À cette occasion, le DGPN a félicité, au nom du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, ledit élève Sous-officier de Police pour le sang froid et le professionnalisme dont il a fait preuve dans une vidéo où il a été victime d’une attitude obscène et dégradante de la part d’une danseuse.