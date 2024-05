Cameroun : Coco Emilia met en garde Francis Mvemba sur la ressemblance de leur fille

La première fille de Coco Emilia a bien grandi et elle est même devenue mignonne. En publiant des clichés de celle-ci qui s’appelle Sophie Mvemba, une internaute a affirmé que cette dernière a pris le visage de sa mère. Ce qui a donné des ailes à l’influenceuse camerounaise pour mettre en garde son ex-mari.

L’influenceuse camerounaise, Coco Emilia a prouvé à tout point de vue qu’après l’amour, ce n’est vraiment pas la guerre. Du moins, avec la fille aînée de son ex-mari congolais, Francis Mvemba. Cette dernière du nom de Carla Maylis Mvemba, qui s’était présentée au concours Miss CI France a eu les encouragements de sa belle-mère. ‘’Bonne chance, ma petite fille. Arraches-nous cette couronne’’, avait-elle écrit sur la toile.

La femme d’affaires camerounaise avait même déboursé la somme de 40 000 euros pour accompagner la fille de son ex dans les préparatifs de cette compétition de beauté à l’endroit de la diaspora ivoirienne qui s’est déroulée le mercredi 8 mai dernier au Théâtre du Gymnase Marie Bell de Paris en France. Malheureusement, la fille de Francis Mvemba, âgée de 20 ans, n’a pas fait partie du trio gagnant.

Mais, en ce qui concerne sa propre fille à elle qu’elle a eu avec le diamantaire congolais, tout porte à croire qu’il y a une tension qui plane dans l’air. Biscuit de Mer comme on appelle également, la maman de Sophie Mvemba à publié sur les réseaux sociaux des photos de celle-ci qui a bien grandi et est devenue très mignonne. Les compliments à l’endroit de la fillette ont commencé à se multiplier.

Toutefois, une internaute affirme que plus Sophie commence à grandir, elle ressemble de plus en plus à sa génitrice. La réponse de Coco Emilia est plutôt surprenante. ‘’Elle a intérêt’’, lance-t-elle. Une manière pour l’influenceuse camerounaise de dire qu’elle ne veut pas que sa fille ait les traits de visage de son père. Les internautes attendent sûrement une réaction de Francis Mvemba.