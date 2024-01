Cameroun : environ 600 officiers, sous-officiers et militaires promus

Au Cameroun, plusieurs forces de défense ont été promues. Il s’agit de la remise des épaulettes aux membres des forces de défense, en particulier dans la Deuxième Région militaire interarmées. La cérémonie a été présidée par le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Beti Assomo, à Douala.

Au cours de cet événement d’envergure, plus de 600 officiers, sous-officiers et militaires de rang ont été promus et ont reçu leurs épaulettes des mains du ministre de la Défense, ainsi que d’officiers généraux et d’autres hauts gradés des forces de défense et de sécurité. La présence de nombreux invités de marque et de familles a marqué la solennité de la cérémonie.

En réalité, cette démarche témoigne probablement de la reconnaissance officielle des réalisations et du dévouement des membres des forces de défense au cours du premier semestre de l’année budgétaire 2024. C’est également une occasion de célébrer les avancements et les promotions au sein de l’armée camerounaise.