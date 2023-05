Cameroun: la chanteuse Blanche Bailly victime d’un acte de vandalisme

Après avoir courageusement partagé son combat contre la dépression, la chanteuse camerounaise est confrontée à un nouvel incident regrettable. La star de la musique a signalé avoir été victime d’un acte de vandalisme, qui a laissé sa voiture dans un état déplorable.

Alors qu’elle sortait d’une séance en studio, Blanche Bailly a découvert sa précieuse voiture avec une vitre brisée, ayant été forcée pour y accéder, et les deux rétroviseurs cruellement vandalisés. L’artiste, dans un message posté sur son compte Snapchat, a exprimé sa frustration face à cet acte de vandalisme, en déclarant : « Ils ont fait leur fête pendant que j’étais en studio ».

Selon certaines sources proches de la chanteuse, la police a été informée de cet acte de vandalisme et une enquête est en cours pour identifier les coupables. Depuis l’annonce de la nouvelle, les fans de Blanche Bailly expriment leur soutien à l’artiste, condamnant cet acte irrespectueux et témoignant de leur solidarité envers elle.

Pour rappel, Blanche Bailly, connue pour sa musique entraînante et son charisme sur scène, a su conquérir le cœur de nombreux fans au Cameroun et au-delà. Son talent indéniable et son engagement envers la musique font d’elle une véritable icône de la scène musicale. Malgré les épreuves rencontrées, Blanche Bailly continue de persévérer dans sa carrière, démontrant sa force et sa résilience.