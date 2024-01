Cameroun : Mani Bella fait une grave chute en plein show

Mani Bella a donné l’occasion à ses détracteurs de tirer sur elle. La chanteuse camerounaise a fait une chute sur scène alors qu’elle interprétait sa chanson à polémique ‘’Dagobert’’.

Mani Bella chute en plein spectacle

La chanteuse camerounaise, Mani Bella n’oubliera pas de sitôt l’incident qu’elle a eu le jour du Réveillon de la Saint-Sylvestre lors d’un spectacle dans la ville de Bertoua à l’Est du Cameroun. Un coup du destin pour l’interprète de la chanson à succès ‘’Pala-Pala’’, qui se produisait avec sa fameuse chanson à polémique ‘’Dagobert’’. Alors qu’elle exécutait ce titre, un talon de sa chaussure s’est coincé dans une planche de la scène en voulant décrire la danse de la chanson, elle est tombée.

C’est la première fois qu’une telle situation gênante arrive à Mani Bella et c’est bizarrement en fin d’année que cela lui arrive. Ses danseurs surpris par cette chute ont même poussé des cris stridents. Dieu, merci, il y a plus de peur que de mal. La chanteuse s’est relevée pour terminer sa prestation sans s’occuper d’éventuelles moqueries des spectateurs.

Et comme les nouvelles vont très vite sur les réseaux sociaux et l’utilisation que peuvent en faire ses détracteurs, l’amie de la chanteuse Lady Ponce a elle-même publié la vidéo sur ses comptes avec une publication pour dédramatiser la chute. ‘’Bertoua, succès total ! Merci. Mais pendant Dagobert, j’ai fait un plongeon au sol, oups ! Et j’ai partagé ça moi-même ici. Allez-y doucement avec les moqueries s’il vous plaît. Je viens juste d’accoucher, pardon. Tout ça à cause des jaloux de ma chanson ! Mais je ne me laisse pas abattre ! Pour le prochain spectacle, je vais opter pour des chaussures de sport. C’est tout’’, écrit-elle. Mais, les gens vont quand-même spéculer dessus, parce que de nombreuses personnes appellent à censurer la chanson qui pervertit les jeunes.