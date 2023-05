Cameroun-Nord : saisie d’importants matériels de guerre dans un domicile privé

La Gendarmerie nationale confirme avoir mené cette opération avec la collaboration de la population locale.

Plus de 1000 munitions, des grenades, des chargeurs de AK44 et de M21, des gilets et casques balistiques, des tenues militaires, des fours pour obus, des caisses à munitions et bien d’autres accessoires militaires. C’est le contenu du stock saisi par les éléments de la compagnie de Gendarmerie de Guider le mardi 02 mai 2023. Ce matériel était dissimulé dans la chambre d’un domicile privé inhabité au quartier Sanguéré, dans la ville de Guider, département du Mayo Loti, région administrative du Nord.

C’est grâce à la recherche, au renseignement et surtout à la collaboration avec la population que l’information a été donnée. « Immédiatement, la Gendarmerie nationale à travers le commandant de compagnie de Guider avec ses hommes, sous la supervision du général de brigade commandant la 3è région de gendarmerie, est descendue sur le terrain et a mené cette opération au cours de laquelle une perquisition a été faite dans ce domicile. Au cours de cette perquisition, d’importants matériels militaires ont été trouvés », explique le colonel Henri Tchinda Mbouzikeu commandant de la légion de gendarmerie du Nord.

A la suite de cette saisie, la Gendarmerie entend aller au bout des investigations. « Nous allons savoir la provenance de ce stock de matériels, nous allons savoir à quoi il est destiné, comment il a été transporté pour arriver jusqu’ici. La hiérarchie a mis les moyens à notre disposition (…) », assure le colonel Henri Tchinda Mbouzikeu.