Cameroun : Paul Biya fête 41 ans au pouvoir

Au Cameroun, le RDPC célèbre les 41 ans de pouvoir du président Paul Biya.

Le parti au pouvoir, le RDPC, a célébré dimanche en grande pompe à Yaoundé le 41è anniversaire de l’accession à la présidence de Paul Biya.

Arrivé aux commandes le 6 novembre 1982, l’ancien Premier ministre a succédé à Ahmadou Ahidjo, le premier président, qui s’était retiré pour des problèmes de santé après 22 ans de règne. Paul Biya, âgé de 90 ans, n’était pas présent lors des célébrations de son parti. Affaibli par le poids de l’âge, sa dernière apparition publique remonte à juillet dernier, lors du sommet Russie-Afrique à Pétersbourg. Alors qu’une partie du Cameroun jubile et salue la longévité de Paul Biya, de larges pans du pays se révoltent en l’occurrence les zones anglophones du nord-ouest et du sud-ouest.

Depuis 2016, plusieurs groupes de jeunes ont pris les armes contre le pouvoir central pour protester contre la mauvaise gouvernance et la corruption. Ils réclament entre autres leur indépendance. Outre la crise anglophone, Paul Biya a fait également face à une insurrection du groupe Boko Haram dans l’extrême nord. Et deux ans après son arrivée au pouvoir, il avait survécu à une tentative de coup d’état en 1984. À deux ans de la prochaine présidentielle, ses partisans, l’invitent à se représenter, il aura 92 ans.

Sous sa coupole, le Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais a obtenu la majorité absolue lors des élections législatives de mars 1997, de juin 2002, de juillet 2007 et de septembre 2013.