Cameroun :Samuel Eto’o parle de la Femme

Une femme qui ne t’aime pas, te parlera toujours d’argent, Elle aura toujours les problèmes qu’elle voudrait que tu règle comme si tu portais la pouasse.

Elle couchera toujours avec toi parce qu’elle pense que c’est de ça que tu as besoin pour qu’elle puisse avoir ton attention.

Elle deviendra manipulatrice, elle voudrait que tu règles tous ses soucis avec ton argent et le jour où tu es en galère elle te méprisera et ira se trouver un autre pigeon pour continuer son escroquerie.

Une femme qui est folle amoureuse de toi, quand tu dépense même ça l’énerve, Son cœur brûle quand tu fais les dépenses inutiles.

Elle se dit que l’argent que tu gaspille peut servir pour une autre chose plus meilleure.

Si elle est rentrée dans ta vie pendant que tu es millionnaire, elle fera tout pour que tu devienne milliardaire.

Elle te parlera toujours de projets et priera pour toi pour que Dieu guide ton cœur. Elle te conseillera contre ton entourage.

Arrête un peu de penser qu’il n’existe pas de bonne femme. Au contraire, les bonnes femmes sont plus nombreux que les mauvaises femmes.

C’est juste que les mauvaises femmes ne passent pas inaperçus et malheureusement c’est ça qu’on aime.

