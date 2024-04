Cameroun : Une prophétie importante faite sur Samuel Eto’o Fils

Samuel Eto’o Fils a enterré son père le week-end entouré de sa famille et de nombreuses personnes. C’est dans cette douloureuse épreuve que le Prophète congolais, Marcelo Tunasi, vient en rajouter en faisant une prophétie sur l’ancien attaquant camerounais et actuel président de la FECAFOOT.

Un homme de Dieu fait une prophétie sur Samuel Eto’o

L’ancien international camerounais et actuel président de la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT), Samuel Eto’o Fils a organisé le week-end au Cameroun les obsèques de son père, décédé à l’âge de 71 ans, David Eto’o. De nombreuses personnalités du monde sportif, politique, artistique du Cameroun et d’autres pays africains sont venues pleurer avec l’ancien attaquant vedette des Lions Indomptables du Cameroun.

C’est dans cette difficile épreuve mortuaire qu’une prophétie importante vient d’être dévoilée concernant Samuel Eto’o Fils. Et l’homme de Dieu qui est souvent dans les visions spirituelles est le Prophète congolais, Marcelo Tunasi. Ce dernier, auteur-compositeur de plusieurs cantiques spirituels et auteur de nombreux livres.

De fait, dans sa prophétie, le serviteur de Dieu a fait savoir que, malgré l’adversité dont l’ancien joueur du FC Barcelone fait face, il va arriver à la surmonter. ‘’L’ange Gabriel m’est apparu dans mes rêves il m’a envoyé un message pour Samuel Eto’o, j’ai vu des hommes assoiffés d’une vengeance contre lui mais ils ne réussiront pas car il est couvert par le sang de Jésus ! Eto’o est un prophète parmi tant d’autres; il faut avoir les yeux du saint esprit pour le voir. Seul Dieu décidera de son sort et non les hommes! Il brillera encore plus qu’il à été en tant que footballeur’’, précise-t-il.

Il faut rappeler que ce n’est pas la première fois qu’une prophétie est faite sur Samuel Eto’o Fils. Il y a quelques années, un homme de Dieu ivoirien avait fait une prophétie macabre au sujet de l’époux de l’ivoirienne, Georgette Eto’o en indiquant son décès.