Camille Makosso veut livrer ses pasteurs : “Monsieur le ministre, si vous voulez gagner les évangéliques, je suis la porte “

Alors que la Côte d’Ivoire est en deuil, une affaire d’audio éclate sur la toile. Le Général Camille Makosso au Cœur d’un scandale, Christ Yapi pointé du toi, les supercheries d’un ministre RHDP dévoilées.

Makosso a fait de graves révélations au ministre Touré Mamadou dans un appel le mercredi 17 mars dernier amors qu’il était en plein direct sur Facebook.

“…Monsieur le ministre je vais pas bien, ma vie est en danger. On veut me tuer dans ce pays.

Mes enfants n’ont que moi seul. On veut me tuer dans mon propre pays.

Je m’attaque directement au plus GRAND TUEUR de la République qui s’appelle SORO GUILLAUME.

J’ai démonté tous ses blogueurs et aujourd’hui CHRIS YAPI fait sortir un audio dans lequel il dit que moi Camille makosso, je prends de l’argent avec TÉNÉ BIRAHIMA OUATTARA.

Alors que cet audio, je l’ai envoyé au MINISTRE SIDIKI KONATÉ. Et le Ministre SIDIKI m’appelle pour me dire qu’il a transféré cet audio aussi à HAMED BAKAYOKO et au Ministre TENE BRAHIMA .

(…) Le Ministre SIDIKI KONATÉ m’a dit, laisse HAMBAK, celui qui peut faire ton affaire c’est TENE BRAHIMA OUATTARA.

Quels sont les risques que je suis en train de prendre monsieur le Ministre? Tu es mon ministre de tutelle, qu’est-ce que tu fais pour moi ?

Moi j’ai fait ma part, c’est à vous d’explorer le reste.

Laissons passer les obsèques de HAMBAK, j’aimerais dire une chose, je ne suis pas un mendiant. Je suis dans l’immobilier, 750 millions de chiffres d’affaires par an ça me suffit .

Faut pas ils vont me mettre dans le groupe des cadres qui étaient autour du premier ministre. Je n’étais pas autour de lui.

HAMBAK est tombé fan de moi. Il sait que j’ai 10350 pasteurs avec moi.

Monsieur le ministre, si vous voulez gagner les évangéliques, je suis la porte et c’est vous l’avenir du RHDP…”

Un conversation avec le ministre qui n’a pas manqué de susciter de vives réactions sur la toile .

