Campagne électorale : KKB au stade de Divo : « Je serai le président de la lutte implacable contre la corruption»

Le candidat Konan Kouadio Bertin “KKB” a déroulé, dans son programme de gouvernement, un plan de lutte contre la corruption en Côte d’Ivoire.

« Je serai le président de la lutte implacable contre la corruption. Pour traquer toute malversation, y compris au sommet de l’Etat, j’élargirai drastiquement les pouvoirs de la haute autorité de la bonne gouvernance », a déclaré KKB, vendredi 16 octobre 2020 au stade municipal de Divo, où il tenait le meeting d’ouverture de sa campagne,selon le confrère yeclo.

Le candidat qui veut « tout changer », a promis que les personnes qui composeront cette institution seront désignées par la société civile et l’opposition, en toute indépendance, et mandat lui sera donnée pour se saisir de tous les dossiers, de sorte qu’aucun corrompu ne soit à l’abri.

KKB a dénoncé le mal et l’injustice que crée la corruption. Il promet d’être « le président de la méritocratie ivoirienne », pour donner l’égale chance à tous les citoyens et pour que la Côte d’Ivoire redresse la tête et que tout change à partir du 31 octobre 2020. « Assez de cooptations, assez de collusions, assez de corruption ! Ma priorité absolue comme chef d’Etat sera de m’attaquer à ces pratiques qui maintiennent notre pays dans la ruine et gangrènent de l’intérieur tout effort national », a insisté le candidat indépendant.

Sapel MONE

