Campagne législative: le FPI refuse que Guikahué et Bodi soient des patrons ? Ce n’est pas normal », dénonce l’ancien Ministre

Guikahué mardi à Diegonéfla

« Vous vous rappelez, quand c’était dur, qui a organisé le 15 septembre 2019 au parc des sports de Treichville, le 1er meeting PDCI-FPI ? C’est bien Maurice Kakou Guikahué. Alors comment pouvez-vous comprendre qu’un candidat du FPI vienne contre moi à Gagnoa pour me combattre, si ce n’est pas de la sorcellerie », tels sont les propos tenus mardi, par Maurice Kakou Guikahué, lors d’un meeting de soutien au candidat du PDCI-RDA, à Diegonéfla (Oumé) dans le pays Gban.

Le Secrétaire Exécutif du parti de Bédié a fustigé le comportement des cadres du FPI-Gor dans la région du Gôh alors que, selon lui, son mouvement politique à céder la place à Hubert Oulaye à Guiglo, rapporte le confrère KOACI.

« Comment quelqu’un du FPI peut être contre la candidature de Bodi Théodore ? N’acceptez donc pas cela. On a dit qu’on va protéger ceux qui sont des responsables dans les partis politiques. Je suis patron du secrétariat exécutif du PDCI et je suis déjà député. Bodi est député et patron au PDCI. Partout ailleurs, on prend par exemple Affi N’guessan, et on ne met pas de candidats contre lui parce qu’il est patron. On enlève notre député à Guiglo pour mettre Oulaye Hubert à Guiglo parce qu’il est patron au FPI. En plus, on prend notre délégué, on lui dit de ne pas être candidat et on en fait directeur de campagne d’Oulaye Hubert. Et il accepte. Pourquoi à Gagnoa et à Diegonéfla, le FPI refuse que Guikahué et Bodi soient des patrons ? Ce n’est pas normal », a dénoncé l’ancien Ministre.

Pour le scrutin du 06 mars prochain, le candidat du PDCI dans les sous-préfectures de Diegonéfla et Tonla, Bodi Théodore, sera opposé à l’ex-Ministre Odette Sauyet également ancienne députée de la circonscription.

