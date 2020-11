Le Sénégal est la première équipe qualifiée pour la phase finale de la prochaine Coupe d’Afrique des nations qui aura lieu début 2022 au Cameroun. Avec 12 points, les Sénégalais sont en effet certains de finir à l’une des deux premières places du groupe I, en éliminatoires de cette « CAN 2021 ». Ils ont décroché le point qui leur manquait en gagnant 1-0 ce 15 novembre 2020.

On connaît la première équipe qualifiée pour la phase finale de la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN 2021), prévue début 2022. Le Sénégal a rejoint le Cameroun, pays hôte de la « CAN 2021 » [1], grâce à une victoire 1-0 en Guinée-Bissau.

Car, avec 12 points au compteur, les Sénégalais sont certains de finir à l’une des deux premières places du groupe I, en qualifications. Un match nul, ce 15 novembre 2020 à Bissau, suffisait même à valider leur ticket.

► À (re)lire : CAN 2021: calendrier, résultats, classements des qualifications

Beaucoup de ratés

À cause de la pelouse médiocre et de la forte chaleur, les Lions ne sont pas vraiment parvenus à développer leur jeu. À la 16e minute, un manque de communication entre les attaquants Boulaye Dia et Sadio Mané empêchent ce dernier de cadrer sa frappe (16e).

À la 75e minute, c’est encore Mané qui force le gardien adverse Jonas Mendes à repousser le ballon vers Dia, dont le coup de tête n’est pas assez appuyé. Dans la foulée, c’est l’ailier Ismaila Sarr qui rate une reprise du plat du pied à bout portant (76e)

Sadio Mané trouve la faille

Malgré une chaude alerte sur la cage d’Édouard Mendy (61e), les Sénégalais ne s’impatient pas. L’expulsion de Jorge Braima, pour un deuxième avertissement, les y aide bien (64e). Réduits à 10 contre 11, les Bissau-Guinéens défendent de toutes leurs forces. Mais, à la 82e minute, ils cèdent devant la vitesse de Sadio Mané. La superstar profite d’un relai dans la surface de la Guinée-Bissau pour ouvrir le score d’un tir croisé : 0-1.

Les vice-champions d’Afrique sont qualifiés pour la prochaine CAN et ce dès la 4e journée (sur six) de ces éliminatoires.

source : Rfi

Comments

comments