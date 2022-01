Can 2021 : Patrice Beaumelle présente sa sélection contre l’Egypte

La Côte d’Ivoire devra aligner son meilleur onze possible à l’occasion du match face à l’Egypte, prévu pour aujourd’hui mercredi 26 janvier et comptant pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations.

À cet égard, Patrice Beaumelle, le sélectionneur des « éléphants », fera confiance à Badra Ali Sangaré dans le poste de dernier rempart, tandis que le quatuor de la défense sera composé des Serge Aurier, Éric Bailly, Simon Deli et Ghislain Konan.

L’entrejeu sera animé par Geoffroy Serey Dié dans une position axiale, ainsi que la paire Franck Kessié et Ibrahim Sangaré qui aura la lourde tâche de faire le rôle de l’essuie-glace.

La Ligne d’attaque sera composée du trio Wilfried Zaha, Nicolas Pépé et Sébastien Haller.

Une belle équipe sur papier qui pourrait damer le pion à n’importe quel adversaire, même si l’Egypte demeure un os dur et compte dans ses rangs plusieurs joueurs de classe mondiale.

Éliminée de la course pour la prochaine édition du Mondial, la Côte d’ivoire tentera de se racheter auprès de ses supporteurs en remportant un 3e sacre continental.

Pour rappel, la dernière confrontation entre les deux sélections a eu lieu en 2013 et s’est soldée sur une victoire ivoirienne (4-2).

