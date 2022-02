CAN 2022: le Sénégal arrache la première Coupe d’Afrique de son histoire

L’équipe du Sénégal a remporté la première Coupe d’Afrique des nations de football (CAN 2022) de son histoire, ce 6 février 2022 à Yaoundé. Les Sénégalais ont gagné la CAN 2022 4 tirs au but à 2 face à l’Egypte (0-0 après prolongation), en finale du tournoi.

