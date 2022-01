CAN 2022 : les Eléphants dansent avant la musique à Douala

Le comité national de soutien aux Éléphants et les membres de la délégation ivoirienne présents à Douala pour la CAN 2022 étaient en fête hier mardi. Et ce, à moins de 24 heures de l’entrée en lice des Éléphants face à la Guinée Équatoriale.

En effet, le ministre ivoirien des Sports et du développement de l’économie sportive, Claude Paulin Danho et la présidente du Conor-Fif, Mariam Dao Gabala ont procédé à l’inauguration du ‘’village-CAN’’des Eléphants.

Cette cérémonie a vu la participation du comité d’animation du CNSE qui a entretenu le publique au son de la trompette, des tambours et des denses.

Pour l’occasion, un podium géant a été aménagé pour accueillir les différents artistes qui presteront lors des matchs des Eléphants, comme on a pu le constater.

Le village des Eléphants, est un espace revêtu aux couleurs de la Côte d’Ivoire (orange –blanc –vert) qui accueillera les supporters des Elephants, mais aussi la diffusion de tous les matchs de la CAN, en particulier ceux de la sélection ivoirienne.

Il faut noter qu’en dehors d’être un simple espace d’ambiance et de divertissement, le village des Éléphants est également un cadre de rencontre B to B dédié aux entreprises ivoiriennes pour présenter leur savoir-faire et développer des opportunités d’affaires.

