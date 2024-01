CAN 2023 : 02 revendeurs de tickets dans les filets de la police

En Côte d’Ivoire, l’acquisition des tickets pour les matchs de la Can est un parcours du combattant du fait d’individus malveillants qui acquièrent un grand nombre de billets pour les revendre à des prix exorbitants.

Pour une meilleure organisation de la Can 2023, et permettre à tout le monde d’accéder aux différents stades pour suivre les matchs, la police ivoirienne est aux trousses desdits revendeurs et leurs complices.

A cet effet, deux revendeurs ont été récemment appréhendés près du stade Félix Houphouët-Boigny. Ces derniers sont aux mains de la justice ivoirienne.

Cependant, une enquête est ouverte pour identifier et poursuivre toutes les personnes impliquées dans cette mauvaise pratique qui trouble l’organisation de la Can de l’hospitalité.