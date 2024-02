CAN 2023 : 1000 jeunes de milieux défavorisés reçoivent des tickets

Le « Youth Program », mené dans le cadre de la CAN 2023 par AGL et la CAF, a permis à 1000 jeunes de milieux défavorisés d’obtenir des tickets.

A l’occasion de la CAN 2023, AGL (Africa Global Logistics) a offert des tickets de stade à plus de 1 000 jeunes issus des associations et organisations non-gouvernementales, notamment « Aime ton prochain » de Bouaké, « SOS Village » à Abidjan, « l’Orphelinat des Filles » de Grand-Bassam). Des étudiants de grandes écoles telles l’Académie régionale des cciences et techniques de la mer, l’École de transit, l’Institut national polytechnique Houphouët-Boigny et les Universités de Yamoussoukro et Bouaké ont également bénéficié de tickets.

Cela a été possible le grâce au « Youth Program », mené par AGL, en partenariat avec la Confédération africaine de football (CAF). L’objectif du programme est d’offrir à plusieurs jeunes issus des milieux défavorisés du pays hôte de la Can Total Energies 2023, l’opportunité de vivre pleinement l’expérience de la Coupe d’Afrique des Nations.

« Les jeunes que nous accompagnons sont très heureux de cette initiative d’AGL. Nous remercions Africa Global Logistics pour nous avoir offert cette opportunité unique de vivre les émotions du football depuis les différents stades de Côte d’Ivoire », a dit Dr Joseph Ouattara, président de l’ONG Aime ton prochain.

« En tant qu’entreprise citoyenne et employeur de référence en Afrique, AGL est heureuse de contribuer à faire vivre aux jeunes de toutes les couches sociales, la passion du football, à la faveur de la CAN 2023, qui se tient en Côte d’Ivoire. Ce soutien apporté aux jeunes des écoles et des ONG est en cohérence avec l’ambition d’AGL, d’être au cœur des transformations de l’Afrique, en s’appuyant sur la jeunesse qui constitue l’avenir du continent », s’est exprimée Asta-Rosa Cissé, directrice régionale de AGL Côte d’Ivoire-Burkina Faso.