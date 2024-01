CAN 2023 – 8è de finale : le Nigeria élimine le Cameroun (2-0)

Le second match des 8èmes de finale de la CAN 2023 a opposé les Super Eagles du Nigéria aux Lions Indomptables du Cameroun ce samedi 27 janvier. Une rencontre au terme de laquelle, les nigérians l’ont emporté par un score de 2 buts à 0 et se qualifient ainsi pour les quarts de finale.

Le Cameroun tombe face au Nigéria en 8è de finale de la CAN 2023

Les Lions Indomptables se sont inclinés face aux Super Eagles du Nigeria en 8è de finale de la CAN 2023. Face aux nigérians, les Camerounais n’ont pas pu trouver la faille. Et pour venir à bout de leur adversaire du soir, Victor Osimhen et ses coéquipiers se sont montrés un peu plus présents que leur vis-à-vis. C’est ainsi que les deux buts de la rencontre ont été marqués par l’ailier de l’Atalanta Bergame Ademola Lookman (30è, 90è).

Malgré l’entrée en jeu du capitaine camerounais Vincent Aboubakar, revenu de blessure, les Lions n’ont pas réussi à revenir au score. Les poulains de Rigobert Song quittent ainsi la CAN 2023 à l’étape des huitièmes de finale.

Quant aux Super Eagles, ils sont qualifiés et rejoignent les Palancras Negras de l’Angola en quarts de finale.