CAN 2023 : ACTION DE GRÂCE ET DE RECONNAISSANCE AU TOUT-PUISSANT

Dans une démonstration de foi et de reconnaissance, le Ministre ADJE Silas Metch a fait une halte inattendue au Sanctuaire Marial Notre Dame de Cana, situé dans le village de Sassako, lors de sa tournée de remerciements dans les Grands Ponts après la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2023 en Côte d’Ivoire.

Une visite spontanée

Interrogé sur la raison de cette escale spontanée, le Ministre a répondu avec conviction : “Une promesse est une dette. Avant la CAN, je suis venu ici me recueillir et demander la faveur Divine pour une organisation parfaite et un troisième sacre. J’ai promis de revenir quelle que soit la réponse. Je ne peux donc pas atteindre ma destination sans retourner ici, où j’ai trouvé du réconfort et de la force pour les défis qui m’attendaient.”

Après un moment de prière et de méditation, le Ministre ADJE Silas METCH a partagé un témoignage poignant sur sa foi en Dieu et la fidélité divine qu’il a expérimentée lors des moments difficiles de sa vie, y compris dans le cadre de l’organisation de la CAN.

Au sanctuaire de Cana

Revigorée par cette étape spirituelle, la délégation a repris la route vers l’étape suivante à Grand Jacques, dans les départements de Jacqueville, où les populations locales, le corps préfectoral et les chefs coutumiers les attendaient avec impatience.

Cette halte au sanctuaire de Cana témoigne de l’importance de la foi et de la reconnaissance dans la vie du Ministre et de son engagement envers ses promesses, ainsi que de la reconnaissance envers Dieu pour les succès rencontrés lors de la CAN Côte d’Ivoire 2023.