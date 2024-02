CAN 2023 : affiches et dates des demi-finales

Les quarts de finale de la CAN 2023 ont pris fin ce samedi 3 février. Ainsi, le programme des demi-finales est connu.

Le programme des demi-finales de la CAN 2023

Il ne reste désormais que quatre équipes encore en course pour le trophée de la CAN 2023. Il s’agit de l’Afrique du Sud, de la Côte d’Ivoire, du Nigéria, puis de la RD Congo. Ces pays vont jouer les demi-finales au terme desquelles les deux finalistes seront connus.

Les deux demi-finales vont donc se disputer le mercredi 7 février prochain. D’abord, le Nigéria sera face à l’Afrique du Sud et la seconde demi-finale opposera la Côte d’Ivoire à la RD Congo.

Le programme des demi-finales

Mercredi 7 février 2024

17h GMT Nigéria – Afrique du Sud

Mercredi 7 février 2024

20h GMT Côte d’Ivoire – RD Congo