CAN 2023 : Alassane Ouattara réagit à la qualification des Eléphants en demi-finale

Le président Alassane Ouattara a suivi de près la rencontre des Eléphants contre le Mali. Quelques minutes après le coup de sifflet final, il a exprimé ses impressions sur la brillante prestation de l’équipe nationale de foot.

« Félicitations chers Éléphants pour cette brillante victoire », a lancé Alassane Ouattara dans une brève publication. Il salué le courage des Eléphants qui ont tenu face à l’adversaire malgré leur infériorité numérique. « Bravo pour votre engagement et votre courage qui ont fait vibrer toute la Nation », a-t-il ajouté.

La Côte d’Ivoire vient de réaliser une grosse performance à la CAN 2023. Repêchés pour la qualification en 8è de finale, les Eléphants ne s’arrêtent plus. Face au Mali ce jour, ils ont arraché sa qualification en demi-finale dans un match fou. Les poulains d’Emerse Faé ont simplement réalisé un retournement de situation.

Réduits à 10 et mené au score, ils ont pu trouver le chemin des filets adverses deux fois de suite. A la fin, les Eléphants l’ont emporté (1-2).