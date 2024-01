CAN 2023 : Ce que vous devez savoir sur la cérémonie d’ouverture

La CAN 2023 s’est ouverte le samedi 13 janvier 2024. Retour sur la cérémonie d’ouverture qui s’est tenue au stade olympique Alassane Ouattara d’Ébimpé.

Alassane Ouattara était entouré pour l’occasion de Gianni Infantino, le président de la FIFA, Patrice Motsepe, président de la CAF (Confédération africaine de football) et de plusieurs autres personnalités. Le stade olympique d’Ébimpé avait fière allure le samedi 13 janvier 2024.

Ce sont au total 600 danseurs professionnels et artistes qui ont exécuté la chorégraphie d’ouverture de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations. Le COCAN (Comité d’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations) a déployé un système technique de part et d’autre du stade représenté par 10 000 m de câble en vue de permettre des levages impressionnants.

Les organisateurs de la CAN 2023 ont fait appel à l’intelligence artificielle dans la conception des costumes pour aboutir à des créations originales et novatrices. La musique, conçue de manière cinématographique par des artistes ivoiriens et internationaux, enrichit l’histoire du spectacle en créant une expérience sensorielle grandiose.

Par ailleurs, la danse, les masques géants et les accessoires colorés ont créé un univers Ivorian envoûtant. La cérémonie d’ouverture a mis en lumière l’harmonie à travers des danses emblématiques, rappelant que le patrimoine culturel est le fondement de l’identité nationale.

Les infrastructures quant à elles étaient la représentation architecturale de modernité. Le spectacle proposé aux milliers spectateurs présents au stade d’Ebimpé était une ode à l’hospitalité légendaire et ancestrale de la Côte d’Ivoire qui aspire à transcender le temps et les frontières.

La scène présente au centre du terrain symbolisait le cœur battant de l’Afrique pour la compétition. Les organisateurs ont voulu ainsi montrer que la force du pays repose sur son unité et sa diversité. Elle représentait un hymne à la solidarité et à l’esprit d’équipe, des valeurs essentielles pour atteindre le succès.

La conception de la musique a été confiée à des maîtres artistes ivoiriens et internationaux de renom. Ceux-ci ont conçu une symphonie sonore avec un style cinématographique pour accompagner et élever l’histoire qui se déploie sur le terrain.

La cérémonie de la CAN 2023 comprenait plusieurs actes. Il s’agit notamment de la vidéo d’introduction, les bâtisseurs, l’agriculture, la grande fête, la modernité et On est ensemble.