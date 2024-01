Can 2023 : Ci-Energies et les populations ont salué en chœur, à Bouaké, la qualification des Eléphants

Au coup de sifflet final du match opposant le Maroc à la Zambie, c’était l’explosion de joie au village Can offert par le comité national de soutien aux Eléphants (Cnse), en partenariat avec Côte d’ivoire énergies (Ci-Energies). Avec la victoire des lions de l’Atlas du Maroc sur le score étriqué de 1 but à 0, les Eléphants de Côte d’ivoire qui étaient en sursis dans cette compétition venaient de se qualifier pour les 8è de finale. Dans une atmosphère indescriptible, les autres supporters des Eléphants aux alentours ont rejoint le village Can pour célébrer cette victoire aux sons de la chanson de l’hymne national de la Can, ainsi que des compositions musicales des autres artistes ivoiriens qui ont chanté pour la gloire des Eléphants. La nuit a été longue dans ce village Can.

Il faut dire que le Cnse et son partenaire Ci-Energies ont créé les conditions pour que les supporters ivoiriens qui sont venus vivre ce match entre le Maroc et la Zambie dans ce village Can aient le cœur qui puisse battre à l’unisson pour une victoire des lions de l’Atlas qui est synonyme d’une qualification des Eléphants. A cet effet, des gadgets ont été distribués aux spectateurs présents à foison. Préparant ainsi les esprits des uns et des autres à cette victoire des marocains et rien d’autres.

Parmi les spectateurs, il y avait un invité de marque, Noumory Sidibé, directeur général de Ci-Energies. Pour lui, l’entreprise d’Etat qu’il dirige qui se veut citoyenne, cette action vise à accompagner l’ambition du Président de la république qui est d’offrir la meilleure Can jamais organisée jusqu’à cette 23è édition qui bat son plein. « « Nous avions mis en place trois village Can, à travers la Côte d’ivoire. En plus de Bouaké, il y ceux de Korhogo et Soubré », a révélé, le directeur de Ci-Energies. Pour lui, la Can de l’hospitalité qui se joue en terre ivoirienne doit-être l’affaire de tous les ivoiriens. « En plus d’offrir aux spectateurs ces beaux matchs sur un écran géant, nous agrémentons leurs soirées avec des gadgets composés de tee-shirts, d’ampoules électriques, de postes téléviseurs, etc », s’est-il réjoui.

Alassane Ouattara, président des jeunes de Nroukro, à tenu à saluer cette initiative de Ci-Energies qui crée une ambiance toute particulière dans cette bourgade. « Ici, il n’y a que des ivoiriens unis derrière nos pachydermes pour qu’ils remportent cette Can de l’hospitalité », a-t-il dit.

Notons que ce village Can peut accueillir jusqu’à trois mille (3000) personnes.