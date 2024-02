CAN 2023 : Dahane Beida au sifflet de la finale

La finale de la CAN 2023 aura lieu dimanche 11 février prochain. À cet effet, c’est Dahane Beida, l’arbitre mauritanien, qui est désigné pour officier cette ultime rencontre qui oppose le Nigéria à la Côte d’Ivoire, pays organisateur.

Le Mauritanien Dahane Beida désigné arbitre de la finale de la CAN 2023

Les rideaux de la Coupe d’Afrique des nations 2023 – CAN 2023 seront tombés dans la nuit du dimanche 11 février 2024. Cette compétition, qui aura duré un mois environ, va se terminer par la grande finale qui va opposer les Super Eagles du Nigéria aux Éléphants de Côte d’Ivoire. Ainsi, pour arbitrer cette ultime rencontre, la Confédération africaine de football – CAF a désigné le Mauritanien Dahane Beida.

Cette annonce de la faîtière de football africain a véritablement ému la Fédération mauritanienne de football. Cette dernière a profité d’une publication pour féliciter ses deux représentants de l’arbitrage dans ce tournoi africain.

« Cette désignation vient couronner l’excellent parcours des arbitres mauritaniens durant cette compétition. L’autre sifflet mauritanien, Abdel Aziz Bouh, était parmi les arbitres qui ont officié lors des demi-finales du tournoi. La performance des deux représentants de l’arbitrage mauritanien a été largement saluée tout au long de cette CAN 2023 », s’est réjouie la FFRIM.