CAN 2023 : De nouvelles dispositions prises pour les clients des hôtels et résidences

La Côte d’Ivoire abritera en janvier 2024, la 33e édition de la Coupe Africaine des Nations (CAN). Pour une organisation, réussite, le pays organisateur a mis en place un nouvel outil d’identification des clients des hôtels et résidences des villes hôtes de la CAN 2023.

Après le lancement national du nouvel outil d’identification (Système Hora) le 25 août 2023 à l‘École de Police d’Abidjan, la Direction Générale de la Police Nationale a procédé récemment aux lancements dudit système dans les villes qui doivent abriter la CAN 2023. Les villes visitées sont Korhogo, de Bouaké et de Yamoussoukro. Ce lancement a vu la présence de l’ensemble des autorités administratives, policières et militaires de la ville.