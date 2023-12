CAN 2023 : Didier Drogba lance un appel solennel aux Ivoiriens

À l’approche de la CAN 2023 qui se dispute en Côte d’Ivoire, Didier Drogba, ancien capitaine des Éléphants, a un message pour ses compatriotes.

La Côte d’Ivoire accueille la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations du samedi 13 janvier au dimanche 11 février 2023. La prestigieuse compétition, dénommée la « CAN de l’hospitalité », est très attendue par de nombreux Ivoiriens dont Didier Drogba.

En effet, l’ex-capitaine de la sélection ivoirienne a adressé un message à ses compatriotes à moins d’un mois de la Coupe d’Afrique des Nations. L’ancien buteur de Chelsea semble impatient de voir les équipes s’affronter sur les différents stades préparés pour la compétition.

Cependant, en dehors de la compétition, le candidat malheureux à la présidence de la FIF (Fédération Ivoirienne de football) appelle les Ivoiriens à démontrer leur hospitalité envers les délégations étrangères.

« Allez, plus que quelques jours…La Coupe d’Afrique des Nations aura lieu chez nous, en Côte d’Ivoire, à partir du 13 janvier 2024!!!!L’occasion pour nous de montrer au monde entier que nous sommes une terre d’hospitalité », a déclaré Didier Drogba sur son compte X.

En novembre, l’ancien Ballon d’or avait rencontré le président du COCAN (Comité d’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations), Albert François Amichia. « Je suis venu voir le président du COCAN pour lui dire ma disponibilité pour l’organisation de la CAN et faire en sorte qu’elle soit la plus belle CAN de l’histoire de la Coupe d’Afrique en termes d’organisation, d’accueil et surtout en termes de mise en lumière de la Côte d’Ivoire », s’était-il exprimé.