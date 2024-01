CAN 2023: Dominique Ouattara assigne une mission aux Eléphants

La Première Dame de Côte d’Ivoire, Dominique Ouattara a envoyé un message aux Eléphants à quatre jours du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations, CAN 2023.

Dominique Ouattara demande aux Eléphants de remporter la compétition

La Côte d’Ivoire va abriter, du 13 janvier au 11 février 2024 et la deuxième fois de son histoire, la Coupe d’Afrique des Nations. Après 1984, le pays de Félix Houphouët-Boigny s’apprête à accueillir toute l’Afrique pour 30 jours de compétition. Au moment où l’effervescence et l’ambiance autour gagnent du terrain dans les cinq villes qui accueillent le tournoi, la Première Dame Dominique Ouattara demande aux Eléphants de tout donner pour le sacre.

« La coupe d’Afrique des Nations débute en Côte d’Ivoire, et nous avons grand plaisir à accueillir toutes les nations sœurs à cette grande fête du football africain », a écrit l’épouse du Chef de l’Etat. Dominique Ouattara réitère son soutien sans faille aux Eléphants, à la recherche d’un nouveau sacre après celui de 2015.

« Je voudrais exprimer tous mes encouragements à nos chers Eléphants. Vous avez tout notre soutien pour cette CAN. Faites-nous rêver et remportez la victoire. Nous sommes de tout cœur avec vous », a-t-elle conclu. Le coup d’envoi de la CAN 2023 sera donné le 13 janvier au stade Olympique Alassane Ouattara d’Ebimpé entre les Eléphants de Côte d’Ivoire et les Djurtus de la Guinée-Bissau.