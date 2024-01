CAN 2023 – Emerse Faé : « c’est une nouvelle compétition qui commence »,

En prélude au match comptant pour les huitièmes de finale de la CAN 2023, Emerse Faé, sélectionneur intérimaire des Éléphants de Côte d’Ivoire, a animé une conférence de presse. Avant d’affronter le Sénégal lundi 29 janvier, le coach intérimaire de la sélection ivoirienne a tenu à rassurer ses compatriotes.

Emerse Faé veut amener loin la Côte d’Ivoire dans la CAN 2023

À quelques heures d’affronter les Lions de la Téranga du Sénégal en huitième de finale de la CAN 2023, Emerse Faé est revenu sur le parcours des Ivoiriens. À en croire le coach intérimaire des Éléphants, l’équipe n’a pas fait une bonne performance au premier tour. Mais il rassure que c’est une nouvelle compétition qui démarre avec cette phase à élimination directe.

« C’est une nouvelle compétition qui commence. Nous voulons montrer un tout nouveau visage », a indiqué Emerse Faé, entraîneur intérimaire des Éléphants de Côte d’Ivoire. Il n’a pas manqué de faire savoir que les joueurs sont prêts à tout donner pour jouer contre le Sénégal, ce lundi 29 janvier 2024. Surtout qu’il s’agit d’un adversaire qui, en plus d’être champion en titre, a fait un carton plein en phase de groupes de la CAN 2023.

Pour l’entraîneur de la Côte d’Ivoire, les joueurs se trouvent désormais dans un nouvel état d’esprit. Étant donné que la compétition se joue à domicile, l’équipe est bien déterminée à aller le plus loin possible. Toute chose que le milieu de terrain Jean-Michaël Séri a approuvée. Car pour ce dernier, ses coéquipiers sont prêts à se battre et pour reprendre et poursuivre dans cette compétition.