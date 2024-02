CAN 2023 : Emerse Faé rassure les ivoiriens pour la finale face au Nigéria

Le coach ivoirien, Emerse Faé était devant la presse nationale et internationale pour parler de la rencontre importante de la finale de la CAN 2023 entre le Nigéria et la Côte d’Ivoire. Avec des propos assez convaincants, il a rassuré tous les supporters ivoiriens.

Les supporters ivoiriens sont très impatients pour la finale de la CAN 2023 qui va opposer demain dimanche 11 février au stade olympique Alassane Ouattara d’Ebimpé la Côte d’Ivoire au Nigéria. C’est une rencontre qui s’annonce très épique entre les deux grandes nations ouest africaines du football puisque les Super Eagles ont battu en match de poule les Eléphants. Une sorte de revanche pour les hommes de Emerse Faé qui sont montés en puissance depuis les 1/8 finale jusqu’au 1/2 finale.

Avant le match, l’entraîneur ivoirien était devant la presse ce samedi 10 février pour parler de ce match décisif et rassurer le peuple ivoirien sur l’état d’esprit de l’équipe. « On mérite d’arriver en finale. On y rêvait mais on prenait match par match. On a fait une réunion ce matin avec le staff. On a une idée de l’ossature qui va débuter demain mais on a encore une séance cet après-midi pour voir qui sera à 100% car on a des pépins physiques. C’est une force pour moi d’avoir un groupe élargi. Le plus important pour nous le staff c’est que tous les joueurs s’estiment égaux’’, dit-il.

Emerse Faé demande une réelle concentration avec ses hommes tout en revenant aussi sur le match de poule entre la Côte d’Ivoire et le Nigéria. ‘’J’ai demandé à nos dirigeants de ne pas nous parler de ce qui va se passer après. On est totalement focus sur demain. C’est clair que pour le groupe et le staff ça fait du bien de récupérer 2 joueurs (Haller et Adingra) qui apportent autant au niveau technique que mental au groupe. La principale leçon qu’on a retenu du match de poule face au Nigéria est qu’il faut s’attendre à tout dans cette compétition. On les avait préparés sur ce qu’ils avaient adopté comme système sur les mois précédents en jouant en 4-2-4, et ils nous ont surpris en passant en 5-4-1 et ça nous a perturbé’’, indique-t-il. Le sélectionneur ivoirien avait à ses côtés de la conférence avant match l’attaquant Sébastien Haller qui est plus que motivé avec les supporters à leurs côtés après ses problèmes de santé et sa blessure.