Can 2023/Groupe F : La Zambie et la Rd Congo foulent le sol pétrussien

Les équipes nationales de la Zambie et de la République démocratique du Congo attendues à San Pedro après celles du Maroc et la Tanzanie, ont atterri à l’aéroport de la ville, le 12 janvier 2024.

Elles viennent prendre part à la 34e Coupe d’Afrique des nations (Can 2023) en Côte d’Ivoire, qui s’ouvre le samedi 13 janvier, à Abidjan, pour s’achever le 11 février 2024.

C’était en présence des autorités préfectorales, municipales, administratives, religieuses et militaires locales. Ainsi, comme ce fut le cas pour les Lions de l’Atlas du Maroc et l’équipe tanzanienne a leur arrivée, il y a quelques jours, les pétrussiens (populations locales) ont réservé un accueil des plus chaleureux aux Léopards de la Rd Congo, ainsi qu’aux Chipolopolos (boulets de cuivre) de la Zambie.

Ces équipes constituant le Groupe F séjourneront dans la cité balnéaire. Elles auront à s’affronter au stade Laurent Pokou a l’occasion des phases de groupe qui débuteront le 17 janvier 2024, à San Pedro.

Excepté la rencontre entre la Tanzanie et la Rd Congo, programmée au Stade Amadou Gon Coulibaly de Korhogo.