CAN 2023 : Jacques Anouma ne croit pas à une qualification des Éléphants

Jacques Anouma refuse de se faire des illusions. L’ancien président de la FIF croit que la Côte d’Ivoire ne sortira pas de la phase de poules de la CAN 2023.

Jacques Anouma (ex-président de la FIF) : « Je viens de vivre mon pire cauchemar »

Jacques Anouma, à l’instar de milliers de supporters ivoiriens, a difficilement vécu l’humiliation de la Côte d’Ivoire contre la Guinée Équatoriale au cours de la 3e journée de la Coupe d’Afrique des Nations 2023. Le navire des Éléphants, conduit par le technicien français Jean-Louis Gasset, a coulé au stade olympique Alassane Ouattara d’Ébimpé. Les Ivoiriens ont été laminés (4-0) par le Nzalang Nacional.

Après cette débâcle de la sélection nationale, Jacques Anouma a confié sa grande tristesse et son profond désarroi à Brut. « Je viens de vivre mon pire cauchemar. Je pouvais tout imaginer sauf ce scénario, avoir 70 % de possession et se faire battre 4-0 est inadmissible. On va en tirer les conclusions, ensuite, on verra. (…) « , a déclaré l’ex-président de la Fédération ivoirienne de football (FIF) avant d’ajouter : « C’est rageant de prendre 4-0 à une CAN dans son propre pays, je suis déçu. »

Jacques Anouma a appelé les Ivoiriens à être réalistes. « Les meilleurs troisièmes sont ceux qui ont 4 points, nous, avec 3 points plus le goal average, c’est impossible. Il faut être réaliste, c’est fini, il faut se remettre au travail et puis préparer la Coupe du monde« , a recommandé M. Anouma.

Pour espérer se qualifier, la Côte d’Ivoire devra faire partie des meilleurs 3e. Cependant, son destin ne lui appartient plus.