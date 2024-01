CAN 2023: Jean-Louis Gasset annonce deux forfaits contre la Guinée-Bissau

Sébastien Haller et Simon Adingra ne sont pas dans le groupe des Eléphants pour le match d’ouverture de la CAN 2023, contre la Guinée-Bissau.

La Côte d’Ivoire va affronter la Guinée-Bissau le 13 janvier au Stade Olympique Alassane Ouattara d’Ebimpé. Pour ce match d’ouverture de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations, CAN 2023, Jean-Louis Gasset sera privé de deux joueurs clés. Il s’agit de Sébastien Haller et Simon Adingra. Blessés avant de rejoindre la sélection, les deux joueurs récupèrent bien selon le technicien français.

« Sébastien Haller et Simon Adingra ne seront pas dans le groupe demain. Je suis très objectif mais il faut les laisser revenir tranquillement… Sinon ils reprennent bien, le temps qu’on leur a donné pour revenir sera respecté sans problème », a-t-il lancé. L’ancien coach de Saint-Etienne est optimiste pour le retour des deux joueurs avant le deuxième des Eléphants en phase de groupe.

« Tout va bien pour Haller et Adingra. Nous avons passé les IRM. Nous allons voir les échéances pour l’un et l’autre. Les deux joueurs ont commencé à courir avec le groupe. Tout se déroule comme prévu », a rassuré Jean-Louis Gasset en conférence de presse ce vendredi.

Outre Haller et Adingra, tout le reste du groupe est prêt pour la bataille de demain. Les Eléphants affrontent les Djurtus de la Guinnée-Bissau. Ce serait en présence du président Alassane Ouattara.