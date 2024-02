CAN 2023 : L’ UNESCO félicite Alassane Ouattara pour l’organisation

L’UNESCO est satisfaite de l’organisation de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire. La directrice générale de l’organisation a félicité Alassane Ouattara.

Audrey Azoulay, la directrice générale de l’UNESCO (Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture), a été reçue en audience par le président ivoirien Alassane Ouattara. C’était le samedi 10 février 2024.

La directrice générale de l’UNESCO séjourne en Côte d’Ivoire dans le cadre de la Coupe d’Afrique des Nations qui se déroule depuis le 13 février 2024. Au cours de son entretien avec le président de la République de Côte d’Ivoire, Audrey Azoulay a adressé ses félicitations au chef d’État ivoirien.

Elle a reconnu la parfaite organisation de la CAN 2023 tout en saluant les grands chantiers de coopération entre la Côte d’Ivoire et l’UNESCO dans les domaine de l’éducation, la formation des enseignants, l’alphabétisation, la transformation du système éducatif et la culture.

La CAN 2023 s’achève le dimanche 11 février 2024 avec la confrontation Nigeria-Côte d’Ivoire.