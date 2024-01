CAN 2023 : La campagne « un meilleur choix pour une Afrique meilleure » lancée

Ecobank, sponsor officiel de la Can 2023, a lancé une campagne intitulée « un meilleur choix pour une Afrique meilleure ». C’était le 14 janvier 2024, à Abidjan-Cocody.

La campagne met l’accent sur le réseau numérique de la banque et sa connectivité à l’échelle du continent. Toute chose qui souligne la volonté de l’institution bancaire de donner à ses clients l’opportunité de faire leurs opérations bancaires partout sur le continent et dans les meilleures conditions. Et par là-même, donner l’image d’« une Afrique meilleure ».

La campagne vise à favoriser l’accès au marché et la croissance des entreprises, tout en capitalisant sur les opportunités que présente la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf).

“Nous stimulons la croissance en Afrique en proposant à nos clients des services financiers abordables, fiables et innovants”, a précisé Jeremy Awori, directeur général du Groupe Ecobank.

Paul-Harry Aithnard, directeur général Ecobank Côte d’Ivoire, a déclaré que la Can offre une plateforme unique qui permet à l’Afrique de parler au monde.

« C’est notre manière de contribuer au commerce intra-africain. Pour les Pme installées dans les stades, offrir des Terminaux de paiement électronique (Tpe) leur permettra d’obtenir du financement auprès de la banque au regard du volume de transaction », a-t-il expliqué.