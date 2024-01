Can 2023 : La Côte d’Ivoire rejoint le « Contineng » en 8ème de finale

Le Contineng (Ndlr : Le Cameroun) jouerara les huitièmes de finale de la 34e édition de la coupe d’Afrique des nations. Vainqueurs in-extremis de la Gambie (3-2), Zambo Anguissa et le Cameroun croiseront le fer avec les Super Eagles du Nigeria. Un choc en perspective entre ces deux cadors du football africain à la recherche de leur lustre d’antan.

Mais le Contineng dans ces prochains matches à élimination directe sera une fois plus accompagné par les Éléphants de Côte d’Ivoire qui terminent meilleur troisième grâce au succès du Maroc (1-0) sur la Zambie.

Et entre le “beau des beaux” et les pachydermes ivoiriens, on sent que ça va chauffer sur la toile pour la suite de la compétition.

Et même si la Côte d’Ivoire et le Cameroun seront face à de gros calibre pour ces huitièmes de finales, chacun guettera forcément son “voisin” pour ne serait-ce qu’un faut pas.

Le Contineng et les Éléphants, on est dedans pour toujours.