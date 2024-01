CAN 2023: La Mauritanie s’incline devant l’Angola sur un score de 3 buts à 2

L’Angola a batu la Mauritanie par le score de 3 buts à 2 au stade de la paix de Bouaké ce samedi 20 janvier 2024.

Une victoire qui permet aux Angolais d’obtenir 4 points au compteur au même titre que les Burkinabè.

La sélection de la Mauritanie qui a perdu son premier match face aux Burkina Faso n’a pas réussi l’exploit de l’égalisation. Mené au score par un doublée de l’Angolais Gelson (30e et 50e minute) et de son coéquipier Gilberto (53e minutes), les Mauritaniens réussissent à retirer 2 buts. Notamment à la 43e minutes par Amar et à la 48è par Koita.

Malheureusement par cette rencontre, les Mourabitounes qui ont été vaincus lors de leur deux matchs de poule se positionnent à la 4è place de la poule D. Quand l’Algérie vient en 3ème position avec 2 points. Les Étalons du Burkina Faso et les Balancas Negras de l’Angola sont conjointement premier de la poule D.