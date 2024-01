CAN 2023 : l’Afrique du Sud assomme le Maroc et file en 1/4

L’Afrique du Sud a battu le Maroc en huitième de finale de la CAN 2023. Les Bafana Bafana l’ont emporté sur un score de 2 buts à 0.

L’Afrique du Sud se qualifie en 1/4 de finale de la CAN 2023

Les surprises ne font que se poursuivre dans cette CAN 2023. Pour cette dernière rencontre des 8è de finale de cette compétition, les Lions de l’Atlas du Maroc ont courbé l’échine face aux Bafana Bafana de l’Afrique du Sud. Malgré la possession de balle des Marocains, ce sont les Sud-Africains qui l’ont emporté. Des buts marqués par Evidence Makgopa (57è) et surtout le superbe but de Teboho Mokoena sur coup franc dans les temps additionnels à la 90è+5 minute.

Les demi-finalistes du mondial 2022 viennent ainsi de quitter la compétition par la petite porte. Le navire marocain a chaviré en haute mer. Achraf Hakimi et ses coéquipiers ont certainement eu un excès de confiance et notamment sous-estimé leur adversaire du soir. Le Maroc est alors désillusionné, car la compétition s’arrête à l’étape des huitièmes de finale pour les poulains de Walid Regragui.

Les poulains de Hugo Broos sont désormais qualifiés en quarts de finale de la CAN 2023. À cette étape, ces derniers auront comme adversaire les Requins Bleus du Cap-Vert.