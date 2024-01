Can 2023 : L’Algérie arrache un nul face au Burkina Faso

La sélection nationale du Burkina Faso et celle de l’Algérie se sont séparés sur le score de 2-2. C’était lors du deuxième match de la poule D qui s’est joué au stade de la Paix de Bouaké ce samedi 20 janvier 2023.

Les deux buts des Étalons qui sont intervenus à la 48e et à la 71e min ont été signés respectivement par Mohamed Konaté et Bertrand Traoré. Quand l’Algérie a pu tirer son épingle du jeu grâce à un doublé de Boundjenah à la 51e et à la 95e min.

Les joueurs du pays des Hommes intègres qui affichaient 3 points au compteur viennent ainsi de monter à 4. De leur côté, les Algériens cumulent 2 points à la suite de leur match nul lors de leur premier match.

La deuxième rencontre de la poule D opposera la Mauritanie (0 point) à l’Angola (1 point).