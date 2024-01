Can 2023 : L’ambassadeur du Cameroun au Cocan pour les derniers réglages

L’ambassadeur du Cameroun en Côte d’Ivoire, S.E. Mme Marie Yvette Koloko, a rendu une visite de courtoisie le 29 décembre 2023, à François Albert Amichia, le président du Comité d’organisation de la Can (Cocan).

Cette visite vise à lever les derniers blocages dans les préparatifs relatifs à l’obtention des billets d’accès aux stades, aux mesures d’accompagnement de la délégation officielle et au fonctionnement des zones d’animation que sont les Fan zones et le village Can.

Le président du Cocan a promis que tout était mis en œuvre pour régler ces derniers détails non sans rassurer sur les questions sécuritaires. « Je tiens à rassurer S.E. Mme l’ambassadeur que les délégations camerounaises bénéficieront d’une sécurité et d’une hospitalité pleine et entière pendant cette messe du football africain », a-t-il assuré.

Mme Koloko a félicité M. Amichia pour les réalisations faites dans le cadre de cette fête du football africain. « Je tiens à saluer les autorités ivoiriennes pour la qualité des infrastructures que la Côte d’Ivoire a réalisé pour cette compétition. Je veux également féliciter le Cocan pour la qualité de l’organisation qui fait honneur au continent africain tout entier », a-t-elle conclu.

Avant sa visite au Cocan, l’ambassadeur du Cameroun en Côte d’Ivoire était à Yamoussoukro le 21 décembre 2023, pour rencontrer les autorités de la ville en l’occurrence le maire et le préfet en vue d’apporter un meilleur soutien à l’équipe nationale du Cameroun.

L’équipe du Cameroun, dans la poule C, joue les matchs des phases de poules à Yamoussoukro, la capitale politique et administrative de la Côte d’Ivoire, dans le centre du pays.