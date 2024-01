CAN 2023 – Lamine Camara : « nous reviendrons plus forts inch’Allah »,

Le jeune milieu de terrain sénégalais Lamine Camara a réagi après l’élimination des Lions de la Téranga en 8è de finale de la CAN 2023. Un match au cours duquel le tenant du titre est sorti par les Éléphants de Côte d’Ivoire.

La réaction de Lamine Camara à l’élimination du Sénégal en 8è de finale de la CAN 2023

Les Lions de la Téranga du Sénégal quittent la CAN 2023 dès les huitièmes de finale. Une élimination par les Éléphants de Côte d’Ivoire lors des tirs au but, que le jeune milieu de terrain Lamine Camara a du mal à assimiler. À en croire ce dernier, ses coéquipiers et lui étaient venus en Côte d’Ivoire dans l’intention de retourner avec le trophée. Mais les choses ont tourné autrement.

Pour le joueur qui évolue en Ligue 1 française au sein du FC Metz, cette élimination n’est que partie remise. Car, les Lions promettent de revenir plus forts dans les prochaines échéances. « On avait tellement à cœur d’aller jusqu’au bout pour ramener une deuxième étoile à la maison, mais la dure loi du sport en a décidé autrement. Merci pour votre soutien indéfectible. Nous reviendrons plus forts inch’Allah », a publié Lamine Camara, qui a pris par Génération foot du Sénégal.