CAN 2023 : le Cap Vert en tête du groupe B au terme de la 1ère journée

Les rencontres de la première journée du groupe B de la CAN 2023, ont été disputées ce dimanche 14 janvier 2024 au stade Félix Houphouët-Boigny de Côte d’Ivoire. A l’issue de cette première journée, c’est le Cap Vert qui crée la surprise en prenant la tête de ce groupe.

Le Cap Vert, leader du groupe B après la première journée de la CAN 2023

Au terme de la journée du groupe B de la Coupe d’Afrique des nations 2023 – CAN 2023, ce sont les Requins Bleus du Cap Vert qui sont leaders du groupe après leur victoire face aux Black Stars du Ghana. Ils ont battu André Ayew et ses coéquipiers par un score de 2 buts à 1. Avec cette victoire, les capverdiens empochent leur trois premiers points du la poule.

Devant les Pharaons d’Egypte et les Mambas du Mozambique qui se sont neutralisés (2-2) un peu plus tôt dans la journée, les Requins Bleus avec 3 points, prennent une grosse option pour la qualification.

Quant aux Black Stars du Ghana, ils devront battre l’Égypte au prochain match pour relancer leur CAN. Et les Pharaons avec 1 point auront également la rage de faire le possible pour empocher les trois points face au Ghana pour se relancer. Il s’agit d’une grande bataille qui s’annonce déjà entre Pharaons et Black Stars jeudi 18 janvier prochain à partir de 20h GMT.